Суровцева Феодосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1908 ст.
Сын: Суровцев Василий Ефимович
Отец ребёнка: Севфимий Никитов Суровцев Ефим Никитович
Рождение ребёнка
24.01.1911
Дочь: Суровцева Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Севфимий Никитов Суровцев Ефим Никитович
Рождение ребёнка
29.12.1912
Отец ребёнка: Севфимий Никитов Суровцев Ефим Никитович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Севфимий Никитов Суровцев Ефим Никитович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Севфимий Никитов Суровцев Ефим Никитович
Развод
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1928