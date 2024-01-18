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Суровцева Феодосия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1928

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1908 ст.

Сын: Суровцев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Севфимий Никитов Суровцев Ефим Никитович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
24.01.1911

Дочь: Суровцева Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Севфимий Никитов Суровцев Ефим Никитович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
29.12.1912

Сын: Суровцев Давид Ефимович

Отец ребёнка: Севфимий Никитов Суровцев Ефим Никитович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Суровцев Федот Ефимович

Отец ребёнка: Севфимий Никитов Суровцев Ефим Никитович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Суровцев Егор Ефимович

Отец ребёнка: Севфимий Никитов Суровцев Ефим Никитович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Развод
1928

Муж: Севфимий Никитов Суровцев Ефим Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севфимий Никитов Суровцев Ефим Никитович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Около 1928
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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