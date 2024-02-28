Юрина (Любимова) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.06.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1953
Образование
С 01.09.1960 по ?.06.1968
МОУ Школа №2. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.1968 по ?.06.1972
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Саткинский медицинский колледж. Отделение: Фельдшер. Среднее профессиональное образование.
Бракосочетание
14.04.1972
Работа или профессия
С 1972
Фельдшер.
Рождение ребёнка
05.07.1974
Сын: Юрин Владлен Владимирович
Отец ребёнка: Юрин Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
01.11.1977
Отец ребёнка: Юрин Владимир Фёдорович