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Юрина (Любимова) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

26.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1953

Отец: Любимов Алексей Петрович

Мать: Любимова Валентина Алексеевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.1960 по ?.06.1968
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №2. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.1968 по ?.06.1972
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Саткинский медицинский колледж. Отделение: Фельдшер. Среднее профессиональное образование.
Бракосочетание
14.04.1972

Муж: Юрин Владимир Фёдорович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
С 1972
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Фельдшер.
Рождение ребёнка
05.07.1974

Сын: Юрин Владлен Владимирович

Отец ребёнка: Юрин Владимир Фёдорович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.11.1977

Сын: Юрин Павел Владимирович

Отец ребёнка: Юрин Владимир Фёдорович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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