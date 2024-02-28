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Кудря Владимир Космынович

Место рождения

Бубновская Слободка, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудря Космын Афанасьевич

Мать: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кудря Федор Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кудря Павел Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кудря Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудря Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудря Софья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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