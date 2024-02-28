Кудря Владимир Космынович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудря Космын Афанасьевич
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Владимировна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудря Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудря Софья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно