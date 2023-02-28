Абдулмазидов Ишмухаммат Адулмазид улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмазидов Ишмухаммат Адулмазид улы

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Место рождения

Татарский Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарский Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
13.04.1835

Жена: Абдулмазидов Хабиба (Хубиба) Абдулмазид кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Имам Абдунасир Мехди улы совершил никах. Молодые: Абдумажид Рафик кызы Хабиба и Талкыш аула Ишмухаммад Абдумажид улы. ее представлял отец свидетели Ахмади Абдумажид улы и Мухаммади Абдумажид улы
Смерть
Неизвестно
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