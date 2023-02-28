Абдулмазидов Ишмухаммат Адулмазид улы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Никах
13.04.1835
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Имам Абдунасир Мехди улы совершил никах. Молодые: Абдумажид Рафик кызы Хабиба и Талкыш аула Ишмухаммад Абдумажид улы. ее представлял отец свидетели Ахмади Абдумажид улы и Мухаммади Абдумажид улы
Смерть
Неизвестно