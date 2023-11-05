Милованов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилованов Василий Степанович

Милованов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Милованов Степан Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Тараруева Аксиния Васильевна

Мать ребёнка: Милованова Акулина Карповна

Рождение ребёнка
03.02.1912

Дочь: Бородина Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Милованова Акулина Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Милованова Акулина Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милованова Акулина Карповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close