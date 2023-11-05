Милованов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Милованов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Тараруева Аксиния Васильевна
Мать ребёнка: Милованова Акулина Карповна
Рождение ребёнка
03.02.1912
Дочь: Бородина Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Милованова Акулина Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Федор Васильевич
Мать ребёнка: Милованова Акулина Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно