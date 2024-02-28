Торшин Федор Ильич
Место рождения
Дата рождения18.04.1895
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1895
Отец: Торшин Илья Егорович
Мать: Анна Павловна
Рождение ребёнка
19.06.1923
Мать ребёнка: Торшина Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Федоровна
Мать ребёнка: Торшина Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольцева Лилия Федоровна
Мать ребёнка: Торшина Надежда Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Moscow, Russia