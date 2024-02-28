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Торшин Федор Ильич

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Место рождения

Ольсово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

18.04.1895

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1895

Отец: Торшин Илья Егорович

Мать: Анна Павловна

Ольсово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1923

Сын: Торшин Борис Федорович

Мать ребёнка: Торшина Надежда Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Федоровна

Мать ребёнка: Торшина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольцева Лилия Федоровна

Мать ребёнка: Торшина Надежда Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1973
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Moscow, Russia
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