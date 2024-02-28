Прилукова (Вершинина) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.10.1905
Дата смерти31.12.1979
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1905
Отец: Вершинин Василий
Рождение ребёнка
01.12.1926
Сын: Прилуков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Прилуков Григорий Никитьевич
Рождение ребёнка
17.01.1928
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Прилуков Григорий Никитьевич
Рождение ребёнка
25.12.1938
Сын: Прилуков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Прилуков Григорий Никитьевич
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Прилуков Григорий Никитьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
31.12.1979