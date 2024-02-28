Прилукова (Вершинина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилукова (Вершинина) Пелагея Васильевна

Место рождения

Барменки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.10.1905

Дата смерти

31.12.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
1938 г.р.
Около 1950 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1905

Отец: Вершинин Василий

Мать: Вершинина Татьяна Харитоновна

Барменки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.12.1926

Сын: Прилуков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Прилуков Григорий Никитьевич

Махновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1928

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Прилуков Григорий Никитьевич

Махновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1938

Сын: Прилуков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Прилуков Григорий Никитьевич

Махновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Прилуков Григорий Никитьевич

Махновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прилуков Григорий Никитьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прилуков Григорий Никитьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прилуков Григорий Никитьевич

Смерть
31.12.1979
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