Селиванов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Селиванова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиванов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Селиванова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Селиванова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно