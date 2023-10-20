Селиванов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Селиванова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Селиванова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Селиванова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Галина Ивановна

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