Куделькина Зинаида Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куделькина Зинаида Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1910

Дата смерти

27.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1910

Отец: Козлов Кузьма Сергеевич

Мать: Козлова Анна Захаровна

Рождение ребёнка
14.12.1932

Дочь: Иванова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Куделькин Николай Иванович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1938

Дочь: Букина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Куделькин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куделькина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Куделькин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куделькин Николай Иванович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
27.06.1959
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
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