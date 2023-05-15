Куделькина Зинаида Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1910
Дата смерти27.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1910
Отец: Козлов Кузьма Сергеевич
Мать: Козлова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
14.12.1932
Дочь: Иванова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Куделькин Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1938
Дочь: Букина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Куделькин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куделькина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Куделькин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1959