Ковзан (Ванькович) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовзан (Ванькович) Мария Антоновна

Ковзан (Ванькович) Мария Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Ванькович Антон

Мать: не указана

1800?
Бракосочетание
14.08.1809

Муж: Ковзан Игнатий Станиславович

Чаусы
Рождение ребёнка
25.05.1819

Сын: Ковзан Иоан

Отец ребёнка: Ковзан Игнатий Станиславович

Лапени
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Зубович Антонеля Игнатьевна

Отец ребёнка: Ковзан Игнатий Станиславович

Рождение ребёнка
26.05.1825

Сын: Ковзан Сымон

Отец ребёнка: Ковзан Игнатий Станиславович

Лапени
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ковзан Ежи?Игнацы?

Отец ребёнка: Ковзан Игнатий Станиславович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close