Ковзан (Ванькович) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Ванькович Антон
1800?
Бракосочетание
14.08.1809
Чаусы
Рождение ребёнка
25.05.1819
Сын: Ковзан Иоан
Отец ребёнка: Ковзан Игнатий Станиславович
Лапени
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Зубович Антонеля Игнатьевна
Отец ребёнка: Ковзан Игнатий Станиславович
Рождение ребёнка
26.05.1825
Сын: Ковзан Сымон
Отец ребёнка: Ковзан Игнатий Станиславович
Лапени
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ковзан Ежи?Игнацы?
Отец ребёнка: Ковзан Игнатий Станиславович
Смерть
Неизвестно