Кахтюрина (Мурнина) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1922
Дата смерти03.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.12.1941
Дочь: Фролова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1946
Отец ребёнка: Кахтюрин Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.11.1948
Дочь: Валяева Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Кахтюрин Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.05.1951
Отец ребёнка: Кахтюрин Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.10.1953
Отец ребёнка: Кахтюрин Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.11.1955
Отец ребёнка: Кахтюрин Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.12.1959
Отец ребёнка: Кахтюрин Илья Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1996