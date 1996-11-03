Кахтюрина (Мурнина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кахтюрина (Мурнина) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1922

Дата смерти

03.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1941

Дочь: Фролова Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Кахтюрин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Кахтюрин Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.11.1948

Дочь: Валяева Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Кахтюрин Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.05.1951

Сын: Кахтюрин Александр Ильич

Отец ребёнка: Кахтюрин Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.10.1953

Сын: Кахтюрин Николай Ильич

Отец ребёнка: Кахтюрин Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.11.1955

Сын: Кахтюрин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Кахтюрин Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.12.1959

Сын: Кахтюрин Сергей Ильич

Отец ребёнка: Кахтюрин Илья Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кахтюрин Илья Дмитриевич

Смерть
03.11.1996
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