(Бестенева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бестенева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бестенев ?

Мать: Бестенёва (берсенева) Аполлинария

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