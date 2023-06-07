Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Григорий Егоров
Мать ребёнка: Прасковья Феофанова
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Прасковья Феофанова
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Прасковья Егорова
Мать ребёнка: Прасковья Феофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Феофанова
Смерть
До 1828
Коломенского у. дер. Тимшино