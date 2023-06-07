Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1738 г.р.

Дети

Около 1808 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Григорий Егоров

Мать ребёнка: Прасковья Феофанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Прасковья Феофанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Прасковья Егорова

Мать ребёнка: Прасковья Феофанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Феофанова

Смерть
До 1828
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
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