Диркс (Богомолова) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1969
Отец: Богомолов Николай Филиппович
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 1969
Бабанаковский, Кузнецкий округ, Сибирский край
Бракосочетание
18.05.1996
Рождение ребёнка
04.12.1998
Отец ребёнка: Диркс Виктор Иванович
Рождение ребёнка
28.06.2001
Дочь: Диркс Елизавета Викторовна
Отец ребёнка: Диркс Виктор Иванович
Полысаево, Полысаевский, Кемеровская область