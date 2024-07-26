Диркс (Богомолова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диркс (Богомолова) Ирина Николаевна

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Место рождения

Белово, Беловский, Кемеровская область

Дата рождения

01.12.1969

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1968 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1969

Отец: Богомолов Николай Филиппович

Мать: скрыто настройками приватности

Белово, Беловский, Кемеровская область
Место жительства
С 1969
Бабанаковский, Кузнецкий округ, Сибирский край
Бракосочетание
18.05.1996

Муж: Диркс Виктор Иванович

Рождение ребёнка
04.12.1998

Сын: Диркс Максим Викторович

Отец ребёнка: Диркс Виктор Иванович

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.06.2001

Дочь: Диркс Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: Диркс Виктор Иванович

Полысаево, Полысаевский, Кемеровская область

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