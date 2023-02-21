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Лямин Иван Андриянович

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Место рождения

Новая Кузовошка

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1925 г.р.
Между 1926 и 1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Кузовошка
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лямин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кузавошка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1926 и 1932

Сын: Лямин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кузавошка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1932

Жена: Березина Серафима Ивановна

Кузавошка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Серафима Ивановна

Кузавошка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1937

Сын: Лямин Виталий Иванович

Мать ребёнка: Березина Серафима Ивановна

Кузавошка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1938

Жена: Лямина Ирина Ивановна

Кузавошка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
?.03.1942
Пропал без вести в марте 1942 г. Был ранен. Перевозили в тыл. Санитарный поезд был разбомблен фашистской авиацией
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