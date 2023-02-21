Лямин Иван Андриянович
Место рожденияНовая Кузовошка
Дата рождения1904
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Новая Кузовошка
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1926 и 1932
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
19.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березина Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1937
Мать ребёнка: Березина Серафима Ивановна
Бракосочетание
1938
Жена: Лямина Ирина Ивановна
Смерть
?.03.1942
Пропал без вести в марте 1942 г. Был ранен. Перевозили в тыл. Санитарный поезд был разбомблен фашистской авиацией