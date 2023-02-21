Корниенко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корниенко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1929
Сын: Корниенко Алексей
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно