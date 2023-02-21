Корниенко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корниенко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1929

Сын: Корниенко Алексей

Мать ребёнка: Анна

Красюковская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Красюковская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1952
Красюковская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Красюковская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
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