Пескова (Лучшева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения13
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности