Лунькова Комнатная Нина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1941
Дата смерти17.09.2019
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1941
Рождение ребёнка
24.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луньков Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луньков Александр Иванович
Смерть
17.09.2019