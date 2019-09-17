Лунькова Комнатная Нина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунькова Комнатная Нина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1941

Дата смерти

17.09.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1941

Отец: Михель Яков Адамович

Мать: Комнатная Шарпан Мария Акимовна

Рождение ребёнка
24.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луньков Александр Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луньков Александр Иванович

Смерть
17.09.2019
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