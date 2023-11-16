Кулагин Агей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Емельянова Татьяна Агеевна
Мать ребёнка: Сергеева Евфимия
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Сергеева Евфимия
Рождение ребёнка
19.02.1876
Дочь: Емельянова Анна Агеевна
Мать ребёнка: Сергеева Евфимия
Рождение ребёнка
23.02.1877
Дочь: Емельянова Дарья Агеевна
Мать ребёнка: Сергеева Евфимия
Рождение ребёнка
06.12.1885
Сын: Емельянов Александр Агеевич
Мать ребёнка: Сергеева Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Евфимия
Смерть
После 1885