Кулагин Агей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагин Агей Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кулагин Емельян Федорович

Мать: Кулагина Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Емельянова Татьяна Агеевна

Мать ребёнка: Сергеева Евфимия

Рождение ребёнка
1869

Сын: Емельянов Иван Агеевич

Мать ребёнка: Сергеева Евфимия

Рождение ребёнка
19.02.1876

Дочь: Емельянова Анна Агеевна

Мать ребёнка: Сергеева Евфимия

Рождение ребёнка
23.02.1877

Дочь: Емельянова Дарья Агеевна

Мать ребёнка: Сергеева Евфимия

Рождение ребёнка
06.12.1885

Сын: Емельянов Александр Агеевич

Мать ребёнка: Сергеева Евфимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Евфимия

Смерть
После 1885
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