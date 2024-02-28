Исакова Фавста Васильевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Василий Иванович
Упоминается в исповедной ведомости 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Смерть
После 1916
Упоминается в исповедной ведомости 1916 года: https://www.booksite.ru/genealogy/data/Boroveckaya_volost_1916.pdf