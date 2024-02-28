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Исакова Фавста Васильевна

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Василий Иванович

Мать: не указана

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в исповедной ведомости 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Смерть
После 1916
Упоминается в исповедной ведомости 1916 года: https://www.booksite.ru/genealogy/data/Boroveckaya_volost_1916.pdf
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