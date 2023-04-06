Ваганов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ушакова Алевтина Васильевна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Ушакова Алевтина Васильевна
Крещение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Морской офицер
Смерть
Неизвестно