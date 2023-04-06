Ваганов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ваганов Александр Николаевич

Мать: Ваганова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ушакова Алевтина Васильевна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Ушакова Алевтина Васильевна

Крещение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Морской офицер
Смерть
Неизвестно
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