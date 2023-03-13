Казанов Юрий Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения?.09.1934
Дата смерти?.02.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1934
Отец: Казанов Василий Михайлович
Мать: Казанова Наталия
Россия
Рождение ребёнка
09.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уварова (казанова) Александра Герасимовна
Житомир, Житомирська область
Смерть
?.02.1966
Укарина
Украина