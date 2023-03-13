Казанов Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанов Юрий Васильевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

?.09.1934

Дата смерти

?.02.1966

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1934

Отец: Казанов Василий Михайлович

Мать: Казанова Наталия

Россия
Рождение ребёнка
09.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уварова (казанова) Александра Герасимовна

Житомир, Житомирська область
Смерть
?.02.1966
Укарина
Украина
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