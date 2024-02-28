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Столбов Анатолий Петрович

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Столбов Петр Филиппович

Мать: Столбова Устина Алексеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1920
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