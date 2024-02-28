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Столбов Анатолий Петрович
Столбов Анатолий Петрович
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
1912
Дата смерти
1920
Пол
Мужской
Отец
Столбов Петр Филиппович
1882 г.р.
Мать
Столбова (Винокурова) Устина Алексеевна
Около 1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Столбов Петр Филиппович
Мать:
Столбова Устина Алексеевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1920
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