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Козлов Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 13.02.1813

Дочь: Козлова Агафия Федоровна

Мать ребёнка: Козлова Дарья Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Козлов Яков Федорович

Мать ребёнка: Козлова Дарья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Козлов Петр Федорович

Мать ребёнка: Козлова Дарья Никитична

Рождение ребёнка
07.10.1820

Сын: Козлов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Козлова Дарья Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 16.07.1822

Дочь: Козлова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Козлова Дарья Никитична

Рождение ребёнка
1831 или 1832

Сын: Козлов Иван Федорович

Мать ребёнка: Козлова Дарья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Дарья Никитична

Смерть
Неизвестно
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