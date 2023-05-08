Козлов Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 13.02.1813
Дочь: Козлова Агафия Федоровна
Мать ребёнка: Козлова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Козлова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Козлова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
07.10.1820
Мать ребёнка: Козлова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
Около 16.07.1822
Дочь: Козлова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Козлова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1831 или 1832
Мать ребёнка: Козлова Дарья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Дарья Никитична
Смерть
Неизвестно