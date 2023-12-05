Просковья Евграфова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Тупицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Тупицына Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Тупицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1860
Сын: Тупицын Григорий Иванович
Отец ребёнка: Тупицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Тупицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Тупицына Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Тупицын Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тупицын Иван Иванов
Смерть
Неизвестно