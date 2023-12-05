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Просковья Евграфова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Тупицын Симеон Иванович

Отец ребёнка: Тупицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Тупицына Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Тупицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1860

Сын: Тупицын Григорий Иванович

Отец ребёнка: Тупицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1865

Сын: Тупицын Василий Иванович

Отец ребёнка: Тупицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Тупицына Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Тупицын Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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