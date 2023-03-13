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Гореловъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Гореловъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Устимова Марфа

Мать ребёнка: Горелова Авдотья Васильева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Гореловъ Матвей

Мать ребёнка: Горелова Авдотья Васильева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Горелова Авдотья Васильева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Авдотья Васильева

Смерть
1792
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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