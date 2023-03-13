Гореловъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Гореловъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Устимова Марфа
Мать ребёнка: Горелова Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Гореловъ Матвей
Мать ребёнка: Горелова Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Горелова Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792