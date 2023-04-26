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Мартынов Евдоким Владимиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1867 ст.

Дата смерти

18.08.1867 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1867 ст.

Отец: Мартынов Владимир Ильин

Мать: Мартынова Праскева Иванова

Ф.135 оп.78 д.1049 1867г Скорбященская церковь Евдоким Запись №63 родился и крещен 30.07.1867 Пятигорский мещанин Владимир Ильин Мартынов и жена его Праскева Иванова Восприемники: Пятигорский мещанин... Показать все
Смерть
18.08.1867 ст.
ф135 оп78 д1049 1867г Скорбященская церковь Запись №48 18.08 умер Пятигорского мещанина Владимира Ильина Мартынова сын Евдоким 18 дней Похоронен на общем градском кладбище 18 дней Недоносок (недоношен... Показать все
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