Мартынов Евдоким Владимиров
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1867 ст.
Дата смерти18.08.1867 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
30.07.1867 ст.
Ф.135 оп.78 д.1049 1867г Скорбященская церковь Евдоким Запись №63 родился и крещен 30.07.1867 Пятигорский мещанин Владимир Ильин Мартынов и жена его Праскева Иванова Восприемники: Пятигорский мещанин... Показать все
Смерть
18.08.1867 ст.
ф135 оп78 д1049 1867г Скорбященская церковь Запись №48 18.08 умер Пятигорского мещанина Владимира Ильина Мартынова сын Евдоким 18 дней Похоронен на общем градском кладбище 18 дней Недоносок (недоношен... Показать все