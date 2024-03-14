(Шабалдина) Катерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1775 и 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1779
Отец: Шабалдин Василий Иванович
Мать: Шабалдина Анна Ивановна
Место жительства
С 1812 по 1875
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг Из Яркуля переселились в деревню Лебяжинскую?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно