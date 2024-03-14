(Шабалдина) Катерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шабалдина) Катерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1775 и 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1741 и 1747 г.р.

Мать

Между 1747 и 1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1779

Отец: Шабалдин Василий Иванович

Мать: Шабалдина Анна Ивановна

Место жительства
С 1812 по 1875
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг Из Яркуля переселились в деревню Лебяжинскую?
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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