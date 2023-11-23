Иван Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Сергей Кузьмин

Мать: Аграфена Варфоломеевна

Иван Сергеевич (1773 — ?) Родился в семье дьячка села Благовещенского на Черемхе РомановБорисоглебского уезда Сергея Кузьмича. Дьячок Пятницко-Вспольской церкви г.Ярославля. Впоследствии переведен на ... Показать все
Рождение ребёнка
1796

Сын: Ливанов Илья Иванов

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Вера Иванова

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ливанов Николай Иванов

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Ливанов Николай Иванович (1809 — 1894) Родился в семье пономаря села Космодемьянского Ярославского уезда Ивана Сергеевича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 1832 году рукоположен во священника... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Григорьева

Смерть
Неизвестно
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