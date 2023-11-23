Иван Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Сергей Кузьмин
Мать: Аграфена Варфоломеевна
Иван Сергеевич (1773 — ?) Родился в семье дьячка села Благовещенского на Черемхе РомановБорисоглебского уезда Сергея Кузьмича. Дьячок Пятницко-Вспольской церкви г.Ярославля. Впоследствии переведен на ... Показать все
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ливанов Илья Иванов
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Вера Иванова
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Ливанов Николай Иванович (1809 — 1894) Родился в семье пономаря села Космодемьянского Ярославского уезда Ивана Сергеевича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 1832 году рукоположен во священника... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Григорьева
Смерть
Неизвестно