Дмитрий Владимиров
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Владимир Яковлев
Мать: Фёкла Силуанова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Агрипина Дмитриева
Мать ребёнка: Васса Дмитриева
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Феодосия Дмитриева
Мать ребёнка: Васса Дмитриева
Рождение ребёнка
08.02.1891
Сын: Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Васса Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1914