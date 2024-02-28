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Дмитрий Владимиров

Место рождения

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Владимир Яковлев

Мать: Фёкла Силуанова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Агрипина Дмитриева

Мать ребёнка: Васса Дмитриева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Феодосия Дмитриева

Мать ребёнка: Васса Дмитриева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1891

Сын: Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Васса Дмитриева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1914
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