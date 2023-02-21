Красильникова (Лапина) Авдотья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Лапина) Авдотья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1808

Муж: Красильников Николай Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Ямщик Николай Иванов 22 лет с отроковицей умершего мещанина Фёдора Ляпина дочерью Авдотьей 20 летней.
Рождение ребёнка
21.05.1810

Сын: Красильников Семион Николаевич

Отец ребёнка: Красильников Николай Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.06.1814

Дочь: Агрипина Николаевна

Отец ребёнка: Красильников Николай Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
17.04.1818

Сын: Красильников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Красильников Николай Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.11.1819

Дочь: Стефанида Николаевна

Отец ребёнка: Красильников Николай Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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