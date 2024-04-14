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Лукьянов Анатолий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Емельян

Мать: Лукьянова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.155

Дочь: Рыжкова Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Лукьянова Юлия Кузьминична

Рождение ребёнка
05.09.1959

Сын: Лукьянов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Лукьянова Юлия Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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