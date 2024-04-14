Лукьянов Анатолий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьянов Емельян
Мать: Лукьянова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.155
Дочь: Рыжкова Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Лукьянова Юлия Кузьминична
Рождение ребёнка
05.09.1959
Сын: Лукьянов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Лукьянова Юлия Кузьминична
Смерть
Неизвестно