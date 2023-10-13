Шариков Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШариков Иван Иванович

Шариков Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шариков Иван Герасимович

Мать: Халезова (Шарикова) Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.09.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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