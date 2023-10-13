Шариков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.09.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности