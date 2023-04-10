Проскокова Елена Николаевна
Место рожденияг.Новосибирск
Дата рождения13.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1976
г.Новосибирск
Рождение ребёнка
16.02.2007
Сын: Пугачев Мирослав Михайлович
Отец ребёнка: Пугачев Михаил Михайлович
г.Новосибирск
Рождение ребёнка
02.08.2016
Отец ребёнка: Пугачев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.2019
Дочь: Пугачева Милица Михайловна
Отец ребёнка: Пугачев Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно