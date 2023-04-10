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Проскокова Елена Николаевна

Место рождения

г.Новосибирск

Дата рождения

13.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1976

Отец: Проскоков Николай Васильевич

Мать: Боговарова Татьяна Васильевна

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
16.02.2007

Сын: Пугачев Мирослав Михайлович

Отец ребёнка: Пугачев Михаил Михайлович

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
02.08.2016

Сын: Пугачев Ставр Михайлович

Отец ребёнка: Пугачев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
06.03.2019

Дочь: Пугачева Милица Михайловна

Отец ребёнка: Пугачев Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Михаил Михайлович

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