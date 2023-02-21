Гусев Антон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смерти1815 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Гусев Лаврентий Антонович
Мать ребёнка: Гусева Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1815 ст.