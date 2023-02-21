Гусев Антон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Антон Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

1815 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Гусев Лаврентий Антонович

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анастасия Ивановна

Смерть
1815 ст.
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