Коврижных Агафон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Агафон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Коврижных Петр

Мать: Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евфимия Агафоновна

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Коврижных Петр

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафия Агафоновна

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Агафоновна

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Коврижных Ефим

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Коврижных Яков

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Коврижных Петр

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Смерть
1818
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