Коврижных Агафон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Коврижных Петр
Мать: Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евфимия Агафоновна
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Коврижных Петр
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафия Агафоновна
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Агафоновна
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Коврижных Ефим
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Коврижных Яков
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коврижных Петр
Мать ребёнка: Феодосия Федоровна
Смерть
1818