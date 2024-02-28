Струихина (Чиркова) Надежда Олеговна
Место рождения
Дата рождения31.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1980
Отец: Чирков Олег Анатольевич
Рождение ребёнка
18.06.2004
Сын: Струихин Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Струихин Алексей Борисович
Рождение ребёнка
21.08.2006
Рождение ребёнка
25.01.2012
Рождение ребёнка
04.01.2016
Рождение ребёнка
30.05.2021
Бракосочетание
Неизвестно