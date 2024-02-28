Струихина (Чиркова) Надежда Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струихина (Чиркова) Надежда Олеговна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

31.10.1980

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

2004 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1980

Отец: Чирков Олег Анатольевич

Мать: Чиркова Елена Григорьевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
18.06.2004

Сын: Струихин Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Струихин Алексей Борисович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
21.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Струихин Алексей Борисович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
25.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Струихин Алексей Борисович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
04.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Струихин Алексей Борисович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
30.05.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Струихин Алексей Борисович

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струихин Алексей Борисович

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