malmon joe
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 14.08.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ramsey, Minnesota United States