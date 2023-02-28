Бураев Владимир Куприянович
Место рождения
Дата рождения27.04.1924
Дата смерти25.12.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1924
Рождение ребёнка
07.09.1952
Дочь: Ильюшкина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Бураева Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
23.11.1953
Сын: Бураев Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Бураева Нина Григорьевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.12.1968