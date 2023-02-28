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Бураев Владимир Куприянович

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Место рождения

Хохорск, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

27.04.1924

Дата смерти

25.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1924

Отец: Бураев Куприян Семенович

Мать: Бураева Екатерина Баргуевна

Хохорск, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.09.1952

Дочь: Ильюшкина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Бураева Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
23.11.1953

Сын: Бураев Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Бураева Нина Григорьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.12.1968
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