Анурьева (Яковлева) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анурьева (Яковлева) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Анурьев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Анурьев Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
13.04.1816

Дочь: Орнатская Хиония Матвеевна

Отец ребёнка: Анурьев Матвей Андреевич

погост Здвиженский, Вологодская губерния, Российская империя
первая половина 1818
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Александра Матвеева

Отец ребёнка: Анурьев Матвей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Вологодская губерния и уезд, погост Здвиженский
Смерть
Неизвестно
Подолец, Россия
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