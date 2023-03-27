Анурьева (Яковлева) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Анурьев Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
13.04.1816
Дочь: Орнатская Хиония Матвеевна
Отец ребёнка: Анурьев Матвей Андреевич
погост Здвиженский, Вологодская губерния, Российская империя
первая половина 1818
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Александра Матвеева
Отец ребёнка: Анурьев Матвей Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Вологодская губерния и уезд, погост Здвиженский
Смерть
Неизвестно
Подолец, Россия