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Кожемякин Владимир Васильевич

Место рождения

Милютинская, Милютинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

26.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1954

Отец: Кожемякин Василий Петрович

Мать: Кожемякина Нина Михайловна

Милютинская, Милютинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
19.08.1978

Жена: Кожемякина Вера Григорьевна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.04.1980

Дочь: Веселовская Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Кожемякина Вера Григорьевна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.01.1990

Дочь: Минкина Инна Владимировна

Мать ребёнка: Кожемякина Вера Григорьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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