Кожемякин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1954
Бракосочетание
19.08.1978
Рождение ребёнка
17.04.1980
Дочь: Веселовская Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Кожемякина Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
22.01.1990
Дочь: Минкина Инна Владимировна
Мать ребёнка: Кожемякина Вера Григорьевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область