Давыдов Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Гавриил

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Давыдов Никита Гаврилов

Мать ребёнка: Давыдова Акулина Степанова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Давыдов Евфимий Гаврилов

Мать ребёнка: Давыдова Акулина Степанова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Акулина Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
Пензенская губ, Инсарский уезд
Смерть
Неизвестно
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