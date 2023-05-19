Давыдов Гавриил
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Давыдова Акулина Степанова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Давыдова Акулина Степанова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
Пензенская губ, Инсарский уезд
Смерть
Неизвестно