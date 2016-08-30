Ксения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1991
Дата смерти30.08.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
30.08.2016