Ксения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1991

Дата смерти

30.08.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
30.08.2016
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