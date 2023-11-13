Желтышева Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелтышева Екатерина Фёдоровна

Желтышева Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1905

Сын: Меньшиков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Максимович

Рождение ребёнка
26.07.1906

Дочь: Меньшикова Серафима Андреевна

Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Максимович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Меньшикова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Андрей Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close