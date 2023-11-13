Желтышева Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1905
Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
26.07.1906
Дочь: Меньшикова Серафима Андреевна
Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Меньшикова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно