Демидов Николай Федоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демидов Фёдор Иванович
Мать: Демидова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Демидова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Демидова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Демидова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Неизвестно
Смерть
Неизвестно