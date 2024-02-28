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Демидов Николай Федоров

Место рождения

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демидов Фёдор Иванович

Мать: Демидова Анастасия

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Демидова Неизвестно

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Демидова Неизвестно

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Демидова Неизвестно

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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