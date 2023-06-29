Шевкопляс Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевкопляс Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1981

Отец: не указан

Мать: Шевкопляс Елена Владимировна

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