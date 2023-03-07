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Кропачева Ксения Егорова

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Место рождения

поч. Лапотной, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Лапотной, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кропачев Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Кропачев Михаил Савинов

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Кропачев Родион Михайлов

Отец ребёнка: Кропачев Михаил Савинов

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Кропачев Евдоким Михайлов

Отец ребёнка: Кропачев Михаил Савинов

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Епистимия Михайлова

Отец ребёнка: Кропачев Михаил Савинов

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропачев Михаил Савинов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1792
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
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