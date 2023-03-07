Кропачева Ксения Егорова
Место рожденияпоч. Лапотной, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Лапотной, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Кропачев Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Кропачев Михаил Савинов
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Кропачев Михаил Савинов
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Кропачев Евдоким Михайлов
Отец ребёнка: Кропачев Михаил Савинов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Епистимия Михайлова
Отец ребёнка: Кропачев Михаил Савинов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1792