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Васильев Владимир Иванович

Место рождения

Пекоза, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

08.01.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Пекоза, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Молодцова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
?.10.1956

Дочь: Казакова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Васильева (Молодцова) Лидия Ивановна

Пекоза, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
?.06.1958

Сын: Васильев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Васильева (Молодцова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Чулкова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Васильева (Молодцова) Лидия Ивановна

Пекоза, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл

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