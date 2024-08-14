Васильев Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения08.01.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.10.1956
Дочь: Казакова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Васильева (Молодцова) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
?.06.1958
Сын: Васильев Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Васильева (Молодцова) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Чулкова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Васильева (Молодцова) Лидия Ивановна