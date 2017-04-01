Горшков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.04.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.09.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1989
Сын: Горшков Илья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около ?.04.2017