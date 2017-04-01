Горшков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1989 г.р.

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.09.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1989

Сын: Горшков Илья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около ?.04.2017
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
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