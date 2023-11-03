Пушкарев Семен Амвросьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Пушкарев Абросим
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Пушкарев Григорий Семенов
Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Меланья Семенова
Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева
Рождение ребёнка
Около 04.12.1777
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева
Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.01.1780
Дочь: Татьяна Семенова
Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева
Рождение ребёнка
04.06.1784
Дочь: Акулина Семенова
Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Татьяна ? 2 Семенова
Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно