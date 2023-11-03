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Пушкарев Семен Амвросьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Пушкарев Абросим

Мать: Пушкарева Евдокия Мартенова?

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Пушкарев Григорий Семенов

Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Меланья Семенова

Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева

Рождение ребёнка
Около 04.12.1777

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева

Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.01.1780

Дочь: Татьяна Семенова

Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева

Рождение ребёнка
04.06.1784

Дочь: Акулина Семенова

Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Татьяна ? 2 Семенова

Мать ребёнка: Пушкарева Матрона Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Матрона Моисеева

Смерть
Неизвестно
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